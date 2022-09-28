У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що на сьогодні реалізуються три такі програми.

Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців. Грошову допомогу можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.

Так, від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста українці можуть отримати виплати по 2 500 грн протягом 3 місяців. Право на цю допомогу мають ВПО, мешканці ТОТ, деокупованих територій та тих, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Пріоритети: малозабезпечені сім'ї та особи з інвалідністю II групи. Гроші приходять переказом на банківський рахунок, вказаний у заяві, або їх можна отримати готівкою в Приватбанку, Ощадбанку чи через Укрпошту.

Від Естонської ради у справах біженців можна отримати виплату по 2220 грн на кожного члена сім'ї, але не більше, як для 5-х осіб. Гроші можна отримувати протягом трьох місяців, якщо ви не отримуєте допомогу від інших програм. Право на виплату мають ВПО або місцеві мешканці з Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Одеської областей.

Сума грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців складає 2220 грн на кожного члена родини. Виплата здійснюється або помісячно, або одним траншем в 6660 грн. Вона призначена для ВПО; постраждалих внаслідок воєнних дій в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запоріжській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях; людей, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни. Особи, які відповідають цим критеріям , повинні також мати місячний дохід менше 5400 грн на одного члена родини.

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