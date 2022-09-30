Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Так, вже з жовтня Фонд здійснюватиме виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

У ПФУ пояснили, що до 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та сам механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до Фонду у електронному вигляді.

Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення.

Починаючи з 1 грудня 2022 року, звертатись за оформленням житлових субсидій та пільг треба буде до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності. Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця проживання.

Такий порядок призначення та виплати житлових субсидій і пільг населенню передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України”.

Нагадаємо, ДСНС з 1 грудня запускає в роботу систему інформування населення про надзвичайні ситуації, зараз вона покриває 67% абонентів.

Також нагадаємо, що ПриватБанк запустив нову функцію.

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