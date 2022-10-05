В Україну після холодів, злив, заморозків і навіть снігопадів нарешті прийде бабине літо.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, вже із завтрашнього дня, 7 жовтня, суха погода із сонячними вкрапленнями і навіть днями чистим небом домінуватиме по всій території країни.

«Лише в неділю, 9 жовтня – це щоб ви відпочили вдома та заздалегідь запланували перекриття даху – черкне невеликим дощем атмосферний фронт на заході та півночі України. І все», - додала Діденко щодо дощів найближчими днями.

Проте 6 жовтня дощів не очікується. Вітер західного напрямку невеликий чи помірний, температура повітря протягом дня коливатиметься у комфортних межах +15+20 градусів.

«Надалі суха погода продовжуватиметься, лише – ще раз нагадаю – у неділю у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Бабине літо, заходь, ми чекали!», - доповнила свій прогноз синоптикиня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже випав перший сніг. Так, фото засніжених українських гір опублікували Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост та рятівник Василь Фіцак.

"Падає сніг. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - йшлося у повідомленні.

Незабаром у Мережі з'явилось фото справжньої зими в українських горах.

У свою чергу синоптики закликали українців не впадати у відчай і переконували, що бабине літо зовсім не скасовується, а лише спізнюється.

Зазначимо, бабиного літа вважається безвітряна сонячна погода, яка триває не менше п'яти днів. Але якщо тепло зберігається один-три дні, вважається, що бабиного літа не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну обрушилася стихія.