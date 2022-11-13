Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького підтримує звільнених з полону українок та осиротілих через війну дітей.
На останньому засіданні комісії Фонду було прийнято рішення про надання грошової допомоги 70 жінкам, яких звільнили 17 жовтня цього року в межах обміну військовополоненими. Кожній з них одноразово нарахують на банківський рахунок близько 80 тисяч гривень.
Також комісія Фонду ухвалила рішення про грошову допомогу 75 українським дітям. У Фонді діє окрема програма підтримки для дітей віком до 18 років, які втратили через війну обох чи одного з батьків. Їм надаватиметься щомісячна фінансова допомога у розмірі близько 5 тисяч гривень.
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❗️Щоб подати заявку на допомогу достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Фонду.
Раніше в Мінреінтеграції також повідомили, що релігійні та благодійні організації вправі отримувати компенсацію вартості комунальних послуг за прихисток ВПО. У вересні Кабмін розширив перелік тих, хто може отримати компенсацію за комунальні послуги за умови безоплатного проживання ВПО.
Нагадаємо, було опубліковано повний перелік товарів, на який скасовано податки - заради проходження опалювального сезону.
Крім того, Politeka.net писала, що разом з електроенергією може зникнути зв'язок та інет - чому так відбувається.
Також повідомлялось, що Кабмін ухвалив важливе рішення щодо житла для переселенців.