Ще низка українських жінок та дітей отримають грошову допомогу від Фонду Шептицького, створеного за сприяння Уряду Польщі.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького підтримує звільнених з полону українок та осиротілих через війну дітей.

На останньому засіданні комісії Фонду було прийнято рішення про надання грошової допомоги 70 жінкам, яких звільнили 17 жовтня цього року в межах обміну військовополоненими. Кожній з них одноразово нарахують на банківський рахунок близько 80 тисяч гривень.

Також комісія Фонду ухвалила рішення про грошову допомогу 75 українським дітям. У Фонді діє окрема програма підтримки для дітей віком до 18 років, які втратили через війну обох чи одного з батьків. Їм надаватиметься щомісячна фінансова допомога у розмірі близько 5 тисяч гривень.

❗️Щоб подати заявку на допомогу достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Фонду.

Раніше в Мінреінтеграції також повідомили, що релігійні та благодійні організації вправі отримувати компенсацію вартості комунальних послуг за прихисток ВПО. У вересні Кабмін розширив перелік тих, хто може отримати компенсацію за комунальні послуги за умови безоплатного проживання ВПО.

Нагадаємо, було опубліковано повний перелік товарів, на який скасовано податки - заради проходження опалювального сезону.

Крім того, Politeka.net писала, що разом з електроенергією може зникнути зв'язок та інет - чому так відбувається.

Також повідомлялось, що Кабмін ухвалив важливе рішення щодо житла для переселенців.