До кінця листопада можна оформити заявку на отримання грошової допомоги в розмірі 5000 гривень щомісячно.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Програма підтримки українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, пропонується Фондом імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, створеного за спільної ініціативи урядів України та Польщі.

Одна з програм Фонду Шептицького полягає в підтримці неповнолітніх дітей, які внаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Дітям виплачується 5000 грн щомісячно.

Першим місяцем виплат вважається той, коли була подана заявка на допомогу. Перші виплати здійснюються протягом двох тижнів після ухвалення позитивного рішення по заявці за наявності банківських реквізитів заявників.

У міністерстві наголосили, що варто поквапитись: заявки приймаються до кінця листопада.

Заявка на допомогу заповнюється та подається онлайн на сайті Фонду, достатньо заповнити форму.

Необхідні документи:

відсканований документ, що посвідчує особу заявника-опікуна, а також дитини, яка буде прямим бенефіціаром грошової допомоги (сторінки з фото й персональними даними);

відсканована копія свідоцтва про народження дитини;

відскановане свідоцтво про смерть батьків/одного з батьків;

❗️або разі його відсутності

відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків;

відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.

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