Ще 50 тисяч українців можуть одержати грошову допомогу від міжнародної організації.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, Норвезькій раді у справах біженців передали список заяв для виплати грошової допомоги 50 000 українцям, які подали заявку на платформі єДопомога.

За запитом міжнародної організації до списку включені заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Це вже другий список, наданий Норвезькій раді у справах біженців. При цьому після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

У міністерстві нагадали, що рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

На сьогодні громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим було тимчасово припинено збір заявок на платформі єДопомога для їх передачі за запитом до міжнародних організацій.

Гуманітарна платформа єДопомога має три напрями: грошова допомога від держави (єДопомога державна); отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога волонтерська); виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна). На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

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