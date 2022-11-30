У першу ж зимову добу грудень заявить про себе морозами і штормовими поривами.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра, у четвер, грудень одразу заявить про себе, як про зимового синка.

Так, найближчої ночі на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, окремих районах Вінницької та Хмельницької областей очікується відчутний мороз -5-10 градусів. На решті території України вночі буде помірно морозно, від минус одного до -5 градусів.

Вдень першого грудня температура повітря підвищиться до 1 градуса тепла. Деяким пощастить менше і температура буде -4 морозу.

«Вітер залишається східним, південно-східним, поривчастим, а на сході та південному сході України ймовірні сильні штормові пориви, включно з водною прибережною зоною», - попередила Діденко, додавши, що антициклони Erik та Gordon зумовлять на значній частині континентальної Європи суху погоду, включно з Україною.

«Тому завтра комунальникам сніг чистити не треба, як і найближчі кілька днів. Хіба прибирати з узбіч, якщо десь лежить. Із зміцненням морозу посилиться ожеледиця на дорогах та тротуарах - дуже обережно ходіть та кермуйте!», - закликала синоптикиня.

Київ, за словами Діденко, зустріне зиму відчутним морозом, передбачається -6-9 градусів. Вдень у четвер очікується 0-2 градуси морозу. А от опадів не буде.

«Цього року і осінь, і зима розпочинаються чітко за графіком. Природа - мудра, закони виконує, правил дотримується», - зазначила синоптикиня.

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