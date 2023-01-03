Так, з першого дня нового 2023-го року всі страхові виплати здійснює Пенсійний фонд України, пише Politeka.net.
Так, згідно з Законом, з 1 січня виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме не Фонд соціального страхування України, а Пенсійний фонд України.
Попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розмір цих виплат для громадян зберігається, а розмір деяких - навіть збільшується.
Реабілітація постраждалих на виробництві також фінансуватиметься і надалі.
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Держава зберігає всі виплати і забезпечення допоміжними засобами реабілітації для людей з інвалідністю, а видатки за цим напрямом у 2023 році збільшено вдвічі порівняно з 2022 роком – до 3,3 млрд грн.
Отже, відтепер Пенсійний фонд України виплачуватиме:
- допомогу по тимчасовій втраті працездатності;
- допомогу по вагітності і пологах;
- допомогу на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві;
- одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, хто з українців отримає більше грошей вже у січні.
Раніше повідомлялось, що з 1 січня запрацював важливий закон щодо щомісячних виплат - хто з українців тепер має право на 20 тисяч гривень.
Крім того, Politeka.net писала про важливі зміни з 1 січня.