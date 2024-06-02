Порівнюючи час автономної роботи, бюджетні телефони що неспроможні утримувати заряд так, як нові моделі.

Щоб боротися з розрядом батареї телефону, експерти склали посібник, який показує, як знайти мобільні програми, які розряджають вашу батарею та уповільнюють роботу.

Як дізнатися про витрату батареї телефону?

Ви можете використовувати ці кроки з будь-яким телефоном Android.

  • Відкрийте установки телефону.
  • Натисніть «Догляд за акумулятором та пристроєм» .
  • Натисніть "Батарея" .
  • Натисніть кнопку «Переглянути подробиці» .
  • Торкніться списку програм під графіком використання батареї.
  • Ви можете переглянути графік, який показує програми, використані з останньої повної зарядки телефону або за сім днів.

Як перевірити наявність програм, що розряджають батарею на телефонах iPhone ?

Apple також має вбудовану функцію для перегляду використання батареї за додатками.

телефон

Відкрийте «Установки» > «Акумулятор» .
Натисніть «Використання батареї за програмою» .
Натисніть кнопку «Показати активність» у телефоні.

Посторонні програми на телефоні, що працюють у фоновому режимі (постійно), будуть знижувати витрати заряду батареї.

Як примусово зупинити програму, що уповільнює роботу телефону?

  • Відкрийте «Параметри» та прокрутіть вниз до «Програми».
    Виберіть програму.
  • Натисніть кнопку «Примусово зупинити» .
  • Натисніть кнопку ОК.

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