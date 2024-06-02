Сторонні програми витрачають заряд акумулятора вашого телефону, тому вам потрібен спосіб уповільнення роботи та відстеження витрат заряду у фоновому режимі.

Порівнюючи час автономної роботи, бюджетні телефони що неспроможні утримувати заряд так, як нові моделі.

Щоб боротися з розрядом батареї телефону, експерти склали посібник, який показує, як знайти мобільні програми, які розряджають вашу батарею та уповільнюють роботу.

Як дізнатися про витрату батареї телефону?

Ви можете використовувати ці кроки з будь-яким телефоном Android.

Відкрийте установки телефону.

Натисніть «Догляд за акумулятором та пристроєм» .

Натисніть "Батарея" .

Натисніть кнопку «Переглянути подробиці» .

Торкніться списку програм під графіком використання батареї.

Ви можете переглянути графік, який показує програми, використані з останньої повної зарядки телефону або за сім днів.

Як перевірити наявність програм, що розряджають батарею на телефонах iPhone ?

Apple також має вбудовану функцію для перегляду використання батареї за додатками.

Відкрийте «Установки» > «Акумулятор» .

Натисніть «Використання батареї за програмою» .

Натисніть кнопку «Показати активність» у телефоні.

Посторонні програми на телефоні, що працюють у фоновому режимі (постійно), будуть знижувати витрати заряду батареї.

Як примусово зупинити програму, що уповільнює роботу телефону?

Відкрийте «Параметри» та прокрутіть вниз до «Програми».

Виберіть програму.

Виберіть програму. Натисніть кнопку «Примусово зупинити» .

Натисніть кнопку ОК.

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