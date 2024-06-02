Порівнюючи час автономної роботи, бюджетні телефони що неспроможні утримувати заряд так, як нові моделі.
Щоб боротися з розрядом батареї телефону, експерти склали посібник, який показує, як знайти мобільні програми, які розряджають вашу батарею та уповільнюють роботу.
Як дізнатися про витрату батареї телефону?
Ви можете використовувати ці кроки з будь-яким телефоном Android.
- Відкрийте установки телефону.
- Натисніть «Догляд за акумулятором та пристроєм» .
- Натисніть "Батарея" .
- Натисніть кнопку «Переглянути подробиці» .
- Торкніться списку програм під графіком використання батареї.
- Ви можете переглянути графік, який показує програми, використані з останньої повної зарядки телефону або за сім днів.
Як перевірити наявність програм, що розряджають батарею на телефонах iPhone ?
Apple також має вбудовану функцію для перегляду використання батареї за додатками.
Відкрийте «Установки» > «Акумулятор» .
Натисніть «Використання батареї за програмою» .
Натисніть кнопку «Показати активність» у телефоні.
Посторонні програми на телефоні, що працюють у фоновому режимі (постійно), будуть знижувати витрати заряду батареї.
Як примусово зупинити програму, що уповільнює роботу телефону?
- Відкрийте «Параметри» та прокрутіть вниз до «Програми».
Виберіть програму.
- Натисніть кнопку «Примусово зупинити» .
- Натисніть кнопку ОК.
Читайте також:
Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні засоби.
Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.
Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.