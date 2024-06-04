Українські військові зупинили російську армію та завдали їй значних втрат.

Ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, заявив, що захист Харківської області залежатиме від співвідношення сил нашої армії та ворожої.

"От ми знаємо, що їх там 50 тисяч, але ж ми не знаємо і не повинні знати, скільки там наших. Але ми добре знаємо, що загалом на фронті у нас співвідношення 1:7 - 1:10. Тобто кожен наш боєць на фронті стримує одне відділення ворожої піхоти", - каже Дикий.

Також він додав - максимум, що зможе зробити РФ на харківському напрямку - зайти до тилу військ ЗСУ, яке захищає Куп'янськ.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на початку травня цього року повідомляв ознаки того, що бойові дії на Харківщині можуть загостритися – є.

Йдеться як про куп'янський напрям, так і харківський, слобожанський.

«Чи скористається він цим чи ні? Покаже час. Але сил явно саме [для руху] на Харків недостатньо. місто і перевезти логістику. Оце може бути намір ворога на цьому етапі", - заявив Мусієнко.

Нагадаємо, раніше українські та західні офіційні особи повідомили британському виданню Financial Times, що військові РФ можуть піти в новий наступ в Україні на чотирьох напрямках влітку 2024 року, йдеться про штурм Харкова і Києва.

Джерело: Radio NV , Євген Дикий в ефірі Radio NV.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, чи може НАТО таки закрити небо над Україною.

Введення західних військ вирішило б проблему із нестачею резервів ЗСУ: думка експерта.

Чому взимку відключень світла не було, а тепер є: ДТЕК дав відповідь.