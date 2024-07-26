Ситуація на фронті продовжує загострюватися, названо напрямок де росіяни прямо зараз активно поповнюють свої підрозділи і де існує серйозн загроза.

Українські захисники повідомляють невтішні новини з передової.

Зокрема, ситуація загострюється на Торецькому напрямку. Що зараз відбувається під Торецьком повідомив доброволець 24ОШБ «Айдар» Бунятов Станіслав (позивний «Осман»).

За його словами, на торецькому напрямку невтішні новини – росіяни підтягнули дуже багато піхоти та вогневих засобів.

«Підходять до окраїн міста», - повідомив боєць.

Раніше в Мережі з’явилися кадри з Торецька – ще одного міста, яке росіяни перетворюють на попіл.

Також стало відомо, що зраз відбувається на Харківщині.

За словами майор ЗСУ, заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, росіяни поповнюють свої підрозділи на Харківщині піхотою.

«Тобто, залишається якесь командування бригади чи дивізії, що наступала, їй придають кілька батальйонів піхоти та одразу відправляють на штурми. Але більш суттєва проблема для нас - це не їхня піхота, а широке використання ворогом скидів. Вони прям сконцентровані останнім часом на цьому виді ураження», - повідомив Жорін.

Майор ЗСУ також попередив про можливий наступ на ще одному напрямку. Жорін впевнений, що ресурсів ворога вистачить, щоб проводити наступальні дії ще, наприклад, на Півдні.

«І тут я особисто бачу досить серйозні ризики, бо для них це дуже важливий напрямок. Ворог ні в якому разі не може допустити звуження коридору та відповідно, переривання своєї логістики з Кримом, тому буде намагатись його розширювати», - зазначив Жорін.

Додамо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що до кінця 2024 року росія має намір збільшити своє угруповання до 690 тис. тіл.

У свою чергу відомий український режисер, який нині боронить Україну Олег Сенцов розповів, що російські війська намагаються шукати слабкі місця на багатьох напрямках, де відбувається ротація бригад, як це було в районі Нью-Йорка та Торецька.

Сенцов підкреслив, що брехня про ситуацію на фронті має наслідки, треба це закінчувати. Адже, чому стався прорив на Харківщині, тому що до цього доповідали, що все добре.

За словами Сенцова, ми живемо в постійній брехні.

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