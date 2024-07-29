Жахлива катастрофа сталася в Росії на залізниці – кількість постраждалих швидко зростає, в Мережі з’являються все нові й нові кадри з місця.

Пасажирский потяг злетів з рейок у Волгоградські області (Росія), пише Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ і пабліки.

На даний момент відомо, що катастрофа сталася у результаті зіткнення зі самоскидом.

Очевидці розповідають, що перекинулися 7-8 вагонів. Кількість постраждалих внаслідок аварії швидко зростає.

На зараз відомо, що внаслідок сходу вагонів постраждало не менше 100 людей.

«Дівчатка, дивіться який жах. Це наш переїзд.. Люди вилазять... ой, жах який", - коментують очевидці побачене на місці катастрофи.

Відомо, що потяг був сполученням Казань-Адлер.

В потягу могли знаходитись 800 пасажирів.

Удар був такою сили, що кабіна самоскиду була знайдена за 15 метрів від місця удару, водій госпіталізований.

Додамо, що раніше під Москвою блискавка вразила чотирьох людей.

Надзвичайна подія трапилася у парку "Патріот" на площі перед Головним Храмом збройних сил Росії.

Згодом стало відомо, що один з потерпілих помер у лікарні.

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