З моменту повномасштбного військового вторгнення РФ в Україну було вбито кілька десятків колаборантів, в ГУР це називають «сигналом» для всіх воєнних злочинців і зрадників.

Інколи під удар потрапляють одразу декілька зрадників України.

Так, у Лисичанську Луганської області 3 лютого під удар потрапило кафе «Адріатика». Там на святкування дня народження зібралася місцева «верхівка» окупаційної адміністрації.

Згодом стало відомо, що у Лисичанську разом з міністром НС т.з. "ЛНР" Олексієм Потелещенко також ліквідували двох місцевих депутатів.

Йдеться про колаборантів російських окупантів Артема Тростянського та Івана Жушму. Саме Жушма святкував день народження.

Потелещенко закінчив в 1998 році Харківський військовий університет за спеціальністю «хімічна технологія та інженерія, бойове застосування озброєння та засобів військ РХБЗ». Складав присягу Україні.

У лютому у Бердянську ліквідували колаборанта Олександра Галія, який пішов на співпрацю із загарбниками одним із перших. Після окупації Бердянська він дещо змінив свою діяльність — допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців.

Також тимчасово окупованому Бердянську у березні підірвали авто організаторки псевдовиборів Світлани Самойленко.

У ГУР розповіли, що під час підготовки до так званих “виборів” Самойленко прагнула вислужитись перед окупантами: вона залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному псевдоголосуванні.

Згодом у Стробільску, що на Луганщині, 1 квітня також внаслідок підриву автомобіля було ліквідовано колишнього місцевого депутата Валерія Чайку. Під час окупації він став «радником голови адміністрації району» та брав активну участь у створенні російських органів влади. Також Чайка брав участь у створенні нових окупаційних «органів влади». Був одним з організаторів відкриття у Старобільську підконтрольних РФ «митного поста» та місцевого підрозділу «МВД ЛНР».

У травні в окупованому російськими військами українському місті Бердянську Запорізької області 5 травня підірвали машину співробітника виправної колонії.

В українській розвідці підтвердили факт підриву, заявивши, що загиблий колаборант був причетний до вбивств українських громадян, він брав безпосередню участь в організації воєнних злочинів у Бердянську.

«… Хоча не вказано, хто саме здійснив цей акт справедливості, але це добрий сигнал для всіх воєнних злочинців і зрадників: або ви здаєтесь, або так чи інакше справедливість буде встановлено", - наголошував представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.

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