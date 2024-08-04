Росіяни вбивають українських та зарубіжних журналістів, які висвітлюють ситуацію на фронті та в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.

З початку повномасштабного вторгнення через російську агресію загинуло понад 90 медійників.

Серед них – люди, які загинули як цивільні; журналісти, яких вбили російські військові під час виконання професійних обов'язків та медійники, які полягли на фронті як захисники.

За словми керівниці відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації Катерина Дячук, окупанти вбивають журналістів спеціально.

"Коли журналісти їхали на фронт висвітлювати війну – росіяни прицільно запускали дрони по них. Пролітають і бачать, що там медіа з наліпкою “преса”, – вони по них стріляють", – розповідала Катерина.

За даними моніторингу Інституту масової інформації, станом на кінець травня 2024 року Росія вчинила 599 злочинів проти журналістів та медіа в Україні за два роки і три місяці вторгнення.

Серед них — вбивства, викрадення і тортури журналістів, обстріли телевеж, пошкодження офісів медіа та кібератаки.

Згідно із переліком, який веде та верифікує Національна спілка журналістів України (НСЖУ) у співпраці з Міжнародною федерацією журналістів, станом на 30 травня 2024 року окупанти вбили в Україні щонайменше 91 медійника від початку вторгнення, включно з випадками загибелі іноземних репортерів.

Так, Брент Рено Ентоні був розстріляний російськими солдатами на блокпосту в Ірпені 13 березня 2022 року. Він був американським журналістом, документалістом, екскореспондентом «The New York Times» та репортером «Time».

П’єр Закжевські загинув 14 березня 2022 року з журнлісткою, фіксеркою, продюсеркою «Fox News» Олександрою Кувшиновою. Їхній автомобіль обстріляли росіяни в Київській області селі Горинка. П’єр був ірландським фотожурналістом «Fox News».

Фредерік Леклерк-Імхофф загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року, коли висвітлював евакуацію населення із Сєвєродонецьку. Він був журналістом телеканалу BFMTV.

Також, нагадаємо, навесні 2022-го року росіяни жорстоко вбили відомого українського фотожурналіста Максима Левіна.

Він зник 13 березня 2022 року у Вишгородському районі під Києвом, де виконував свої професійні обов'язки й документував воєнні злочини росіян. 1 квітня 2022 року поліція знайшла його вбитим у лісі біля села Гута-Межигірська Вишгородського району поблизу Києва. За повідомленням прокуратури, його застрелили російські військові двома пострілами зі стрілецької зброї.

Вбиваючи Левіна, росіяни знали, що він був журналістом. Разом із Левіним загинув його друг, військовий Олексій Чернишев.

У липні 2024-го на місці загибелі Левіна, у лісі між Гутою Межигірською та Мощуном у Вишгородському районі встановили меморільну табличку.

На табличці є QR-код, за яким можна відкрити сторінку біографії загиблого фотографа.

«… Журналісти, які загинули в Україні з 24.02.2022. На відео – всі імена і прізвища загиблих колег. Передивився вже декілька разів, уважно вчитуючись. Дуже важко. Вже 91 людина, не враховуючи зниклих безвісти», - висловлювався відомий телеведучий Дмитро Комаров, коментуючи відео з прізвищами журналістів, які загинули від рук росіян за час повномасштабного вторгнення.

Медійники впевнені, що, вбиваючи журналістів, операторів, фотографів, всіх, хто висвітлює загарбницбку війну проти України, росіяни роблять це свідомо. Намагаючись закрити рота будь-кому, хто думає інакше, ніж кремлівський режим.

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