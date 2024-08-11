Російські загарбники продовжують наступ, але їхні сили та засоби не безмежні – коли наступ РФ закінчиться і ворог перейде до оборони.

Окупанти продовжують наступ, але вже зменшують географію бойових дій.

Багато сил і засобів росіяни зосередили на Покровському напрямку і за будь-яку ціну намгатимуться вийти на адмінкордони Донецької області.

«Вони зосередяться на тому, щоб, можливо, до кінця літа захопити Часів Яр і просунутися далі на Покровськ. Ворог також не залишає і Торецький напрямок», - констатував керівник Центру військово-правових досліджень, експерт Олександр Мусієнко.

Коли закінчиться наступ Росії.

Але, припускає аналітик, наступ росіян поступово йде на спад, кількість атак зменшується.

«... Я не бачу можливостей в окупантів досягти оперативних або стратегічних успіхів. Найімовірніше, все закінчиться незначними тактичними успіхами на Донеччині. На цьому їхній наступ, який триває ще з жовтня 2023 року, буде вичерпуватися і зупинятися», - вважає Мусієнко.

Коли закінчиться наступ РФ свій прогноз озвучував і військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, росіяни можуть згорнути наступальні дії на Харківщині.

Імовірно, каже Світан, ще місяць – півтора до початку осінніх дощів ворог намагатиметься зрізати виступ біля Роботиного на Запоріжжі і, можливо, спробують висунутися у бік Гуляйполя чи Великої Новосілки, але «це будуть спроби не глобального плану».

Далі, каже аналітик, окупанти «висохнуть» і перейдуть в режим оборони, залишивши наступальні дії лише на Покровському напрямку.

Коли закінчиться наступ Росії.

Прогноз щодо того, коли наступ Росії може закінчитися озвучували й в Національній гвардійї України

Коли наступ Росії може закнічитися припускали і в Національній гвардії України.

«Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку…», - зазначав бригадний генерал Олександр Півненко.

Генерал ткож наголосив на необхідності підготовки, розвитку навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництві нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів.

Зазначимо, що за липень ворог втратив в Україні понад 35 тисяч особового складу та величезну кількість техніки.

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