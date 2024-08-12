Залізні корпуси, парові гвинти, авіаносці, керовані ракети , ядерні двигуни (основний вплив яких припадає на підводні човни) — це очевидні приклади, але швидкість появи таких речей уповільнилася.

Морські безпілотники не є фундаментальною зміною, як я пояснював на цих сторінках днями — практично немає різниці між роботизованим швидкісним катером, навантаженим вибухівкою, і катером, керованим шахідом-мучеником-початківцем.

Але іноді з'являється щось, що є одночасно першим і сюрпризом.

На цей раз це Військово-морський флот Народно-визвольної армії Китаю (PLAN), який вигадав щось нове.

Ранні супутникові фотографії десантного вертольотоносця-штурмовика (LHA) типу 076 Yulan показують, що він навіть більший, ніж LHA ВМС США America класу: 50 000 тонн проти 45 000.

Це найбільший десантний корабель у світі — більше, ніж деякі кораблі, котрі вважаються повноцінними авіаносцями. Наприклад, єдиний французький авіаносець Charles De Gaulle має водотоннажність 42 000 тонн.

Інше слово для "десантного десанту" - це, звичайно, "вторгнення" - слово, яке в наші дні часто зустрічається в одному реченні з "Тайванем". Той факт, що Китай будує найбільший у світі корабель вторгнення, безперечно представляє інтерес.

Але є ще дещо особливе в Type 076. На ньому буде встановлена ​​катапульта для запуску літаків, ймовірно, електромагнітна, схожа на ті, що встановлені на новому авіаносці ВМС НВАК Fujian або на останньому американському авіаносці Gerald R Ford.

Це цікавий розвиток подій, який розмиває раніше добре зрозумілі межі між загалом невеликими кораблями авіаносного типу, орієнтованими на десантні операції, і більшими, вишуканими (і дорожчими) авіаносцями, орієнтованими на панування повітря та удари.

Джерело: telegraph .

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