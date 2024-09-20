Українець намагався обдурити родичів загиблого українського військового, видаючи себе за високорангового офіцера - за допомогою обману та погроз він вимагав посмертні виплати у своїх жертв.

Про це повідомили у Нацполіції.

За інформацією Нацполіції, схему організував 46-річний житель Кіровоградської області. Він самостійно шукав потенційних жертв, незаконно отримував їхні дані та телефонував їм.

"Представляючись підполковником Збройних Сил України, він змушував родичів загиблих передавати частину посмертних виплат на підтримку ЗСУ. Під час розмови шахрай використовував психологічний тиск, стверджуючи, що перерахування частини отриманих виплат необхідне для допомоги війську, яке продовжує боротьбу з ворогом", — зазначили правоохоронці.

Таким чином, за допомогою погроз і залякувань він змушував родичів передавати гроші. Щомісячні платежі зловмисника становили в середньому близько 20% від суми державної виплати. В результаті він видурив у рідних військових близько 1,1 млн грн.

17 вересня, коли він отримав від матері загиблого військового 300 тис. грн, злочинця було затримано. Під час обшуків у його помешканні та в інших місцях перебування знайшли підроблене посвідчення на вигадане ім'я підполковника ЗСУ, а також документи, банківські картки, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику підозри за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, за що йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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