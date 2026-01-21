Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на оперативне забезпечення продуктами найбільш уразливих родин.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області відкрила попередню реєстрацію на отримання продуктових наборів для переселенців з Енергодара, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує міжнародний благодійний фонд Global Empowerment Mission Ukraine, який продовжує підтримку громадян, що постраждали через війну та вимушене переміщення.

Продуктові пакети призначені для домогосподарств у складних обставинах. Подати заявку можуть люди віком від 60 років, особи з інвалідністю, багатодітні родини, самотні матері або батьки, жінки на пізніх термінах вагітності, пацієнти з тяжкими діагнозами, а також переселенці з Енергодара, які прибули у регіон протягом 2025–2026 років.

Видачу запланували на період з 22 по 24 січня. Для участі потрібно заздалегідь заповнити онлайн-форму. Реєстрацію здійснює один представник сім’ї, адже на одне домогосподарство передбачений один набір.

Під час отримання необхідно пред’явити оригінали документів або електронні версії у застосунку «Дія». Серед обов’язкових — паспорт, довідки ВПО на кожного члена родини, ідентифікаційні коди дорослих та підтвердження належності до відповідної соціальної категорії. Особи, які вже отримували аналогічні пакунки раніше, участі у цій видачі не братимуть.

Отримання відбуватиметься у Києві за адресою: проспект Берестейський, 54а, вхід зі стоянки з боку проспекту. Додаткові роз’яснення надають за телефонами +380 93 707 87 86 та +380 95 941 49 28.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на оперативне забезпечення продуктами найбільш уразливих родин і дозволяє отримати підтримку без зайвих затримок.

