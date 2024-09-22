В Україні за несвоєчасну сплату податків передбачені штрафи, а на податковий борг нараховується пеня.

В Україні за несвоєчасну сплату податків передбачені штрафи - окрім того, після закінчення термінів сплати на податковий борг нараховується пеня.

Про це повідомляють у Державній податковій службі України.

За інформацією Державної податкової служби України, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податку вчасно, його чекає штраф, окрім пені та інших штрафних санкцій.

При затримці до 30 днів штраф становить 5% від суми податкового боргу, а при затримці понад 30 днів — 10%. Якщо гроші з електронного рахунку для сплати податку зараховуються на наступний день, штраф не накладається.

У випадку, якщо порушення сталося навмисно, штраф може бути збільшений до 25% від суми несплаченого податку.

Перевірки та оскарження, що розпочалися до 1 січня 2021 року, проводяться за старими правилами, тоді як перевірки після цієї дати — за новими нормами.

Нагадаємо, що в Україні зростають борги за комунальні послуги. У Києві компанія "Київтеплоенерго" зафіксувала рекордну заборгованість у 6,5 млрд грн за тепло та гарячу воду, і ця сума продовжує зростати. При цьому найвразливіші споживачі — пенсіонери — регулярно платять за комунальні послуги, тоді як власники великих квартир накопичують десятки тисяч гривень боргів.

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