Націльтесь і вперед, вперед, вперед - енергія цього тижня для п'яти знаків зодіаку, які будуть мати чудові щотижневі гороскопи з 23 по 29 вересня 2024 року.

Ми починаємо тиждень на позитивній ноті, оскільки офіційно розпочинаємо сезон Терезів 23 вересня.

Загалом, енергія навколо кохання, романтики та бажань сильна.

Не дивуйтеся, якщо ваша творча сторона вийде на поверхню. Це може бути ніяково, якщо ви не усвідомлюєте цього, але її інтенсивність допоможе вам створити щось чудове. Тож довіряйте течії та процесу речей.

П'ять знаків зодіаку з найкращими щотижневими гороскопами на 23–29 вересня 2024 року.

1. Рак

Найкращі знаки зодіаку, з якими Рак може провести час: Скорпіон та інші Раки

Найкращий день тижня для Раку: 27 вересня.

Раку, ваше послання цього тижня — довіряти своїм інстинктам та інтелекту та рухатися до своїх цілей. Перша половина принесе вам багато можливостей проявити себе, так що хапайтеся за них, як вони з'являться! Будьте уважні до будь-яких червоних прапорів у вашому колі спілкування чи групі друзів. Друга половина тижня буде мирнішою. Покладіться на це і дозвольте миру заспокоїти вашу душу. Ті з вас, хто творча людина, також можуть іноді отримувати дивне натхнення. Дозвольте своїй творчій стороні взяти гору, коли це станеться.

2. Скорпіон

Найкращий знак зодіаку для Скорпіона, з яким можна провести час: Лев

Найкращий день тижня для Скорпіона: 24 вересня.

Скорпіон, ваш гороскоп цього тижня прекрасний і глибоко романтичний. Якщо ви самотні, ви можете опинитися в дивних і нових пригодах, які принесуть більше любові та романтики. Ті, хто перебуває у відносинах, відчують цю гарну енергію у своїх партнерських відносинах, особливо у першій половині тижня. Керуйте коханням, і ви будете золотими. Друга половина буде трохи меншою за зіркову, але це нормально. Скоро все розжариться. Тож нехай цей час буде присвячений турботі про себе та байдикування без почуття провини. Це допоможе вашій душі омолодитись.

3. Риби

Найкращий знак зодіаку для Риб, з яким можна провести час: Лев

Найкращий день тижня для Риб: 25 вересня.

Риби, гороскоп на цей тиждень присвячений довірі до себе та усвідомлення того, наскільки ви здатні у своїх галузях знань. Лідерство не завжди виглядає однобоко. Якщо ви довіряєте своїй інтуїції, перша половина тижня надасть вам можливість задіяти свій унікальний стиль лідерства. Друга половина може бути трохи обтяжливою, але ви впораєтеся. Незалежно від того, чи ви витрачаєте час на навчання, плануєте на майбутнє або піклуєтеся про віхи на шляху до своїх цілей, це гарний вид тягаря, який принесе солодкі плоди. У вас це є!

4. Овен

Найкращий знак зодіаку для Овна, з яким можна провести час: Риби

Найкращий день тижня для Овна: 27 вересня.

Овен, енергія цього тижня – це знання свого серця та розуміння того, що вам не потрібно виправдовуватись перед скептиками. Їхній життєвий шлях може не збігатися з вашим, і те, що приносить їм радість, може зовсім відрізнятися від того, що приносить вам щастя. Якщо ви зможете засвоїти це послання в першій половині тижня, друга половина розвиватиметься більш чудово, ніж ви можете собі уявити. Просто пам'ятайте: токсичні люди можуть, як і раніше, намагатися залякувати вас, змушуючи підкорятися (зовнішні планетарні ретрогради, зрештою, все ще щось приховують), але якщо ви будете сильні, ви раптово зрозумієте, скільки космічної підтримки у вас за спиною.

5. Лев

Найкращий знак зодіаку для Лева, з яким можна провести час: Рак

Найкращий день тижня для Лева: 26 вересня.

Лео, гороскоп цього тижня холодний і солодкий. Це може не мати значення для твоїх мрій і цілей, але це буде необхідно для твоєї душі щодо зростання, зцілення та здобуття спокою. Нехай першу половину тижня буде більше присвячено цьому, оскільки твій вибір визначить другу половину. Твої сили прояви будуть сильні, але, як кажуть, секрет прояву того, що ти хочеш, полягає в тому, щоб зробити свій внесок і бути сприйнятливим. Тож легкий характер тижня не завадить. Натомість, це буде саме те, що тобі потрібно, щоб допомогти тобі розслабитися і дозволити космосу текти і змовлятися на твою користь!

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