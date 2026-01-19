Подорожчання проїзду у Вінницькій області стало новим ударом по сімейних бюджетах місцевих мешканців, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області відбулося після тривалого періоду без змін тарифів і стосується маршруту протяжністю 85 кілометрів, повідомляє Politeka.

Розмови про подорожчання проїзду у Вінницькій області серед місцевих мешканців почалися після оголошення про зміну тарифів, яке розлетілося соціальними мережами. Йдеться про рейс "Вінниця - Козятин".

За словами Вячеслава Дармороса, представника асоціації перевізників, ціна квитка на рейс до залізничного вокзалу Козятина залишалася однією з найнижчих у регіоні, приблизно 2 гривні 40 копійок за кілометр.

Нове підвищення з 15 січня зумовлене зростанням вартості пального та експлуатаційних витрат на автобуси, але водночас адміністрація перевізника прагне зберегти маршрут доступним для пасажирів.

Вячеслав Дарморос зазначив, що порівняно з іншими маршрутами області рейс "Вінниця-Козятин" залишався дуже лояльним для пасажирів.

Наприклад, поїздка з Вінниці до Хмільника, яка займає 63 кілометри, коштує 161 гривень, тоді як на Козятин тариф залишається значно нижчим.

Тому асоціація прийняла рішення про поступове збільшення ціни до 120 гривень, щоб вирівняти економічну доцільність перевезення і не створювати різкого удару по пасажирах.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області торкнеться сотень людей, які щодня користуються цим маршрутом для поїздок на роботу, навчання чи особисті справи.

Незважаючи на підвищення, рейс продовжує залишатися популярним завдяки регулярним відправленням і прямому сполученню між Вінницею та Козятином.

