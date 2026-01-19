З січня 2026 року у Південноукраїнську стартує підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міська рада.

Проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті органу місцевого самоврядування. Ініціатива виходить від комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» та пов’язана зі зростанням витрат на електроенергію, підвищенням цін на послуги Південноукраїнської АЕС та збільшенням прожиткового мінімуму.

За новими розрахунками, централізоване водопостачання обійдеться у 49,34 грн за кубометр з ПДВ, тоді як раніше тариф становив 43,08 грн. Вартість водовідведення зросте до 63,02 грн за кубометр із ПДВ замість попередніх 57,60 грн.

Варто також зауважити, що для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу запропоновано окремий тариф — 25,86 гривень за кубометр без ПДВ. Остаточне рішення щодо коригування ставок ухвалить виконавчий комітет міської ради.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволить підприємству покривати реальні витрати, підтримувати стабільну роботу систем та своєчасно обслуговувати мережі.

Водночас ціни на опалення та гарячу воду залишаться незмінними через державний мораторій на підвищення на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Мешканцям радять ознайомитися з проєктом, планувати витрати та стежити за оновленнями на офіційному порталі ради, щоб уникнути непорозумінь при оплаті послуг.

