Графік відключення газу на 21 січня в Одесі вже оприлюднили для місцевих мешканців, щоб у них була змога підготуватися до незручностей заздалегідь.

Графік відключення газу на 21 січня в Одесі введуть ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відключення газу на 21 січня в Одесі охоплює окремі будинки в облцентрі.

Роботи будуть проводитися працівниками АТ "Одесагаз" з 09:00 до 17:30, щоб забезпечити безпечну експлуатацію газопроводів та підтримати їхній технічний стан.

Споживачів просять підготуватися до тимчасових перебоїв та забезпечити доступ ремонтним бригадам до квартир і приватних будинків.

За інформацією компанії, графік відключення газу на 21 січня в Одесі торкнеться низки адрес. До списку увійшли Одарія, 1; Приморська, 20; Приморська, 36; Приморська, 40/42; Приморська, 59; Військовий узвіз, 5; Військовий узвіз, 13а та Військовий узвіз (Гоголя, 23/1).

Споживачам заздалегідь приносять вибачення за тимчасові незручності і наголошують, що газопостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

Компанія зазначає, що роботи виконуються відповідно до правил технічної експлуатації систем газопостачання та вимог безпеки.

Зокрема, перед повторним підключенням блакитного палива проводиться зовнішній огляд мереж і опресовування повітрям, щоб гарантувати безпечну експлуатацію газових приладів у будинках.

АТ "Одесагаз" підкреслює, що проведення планових ремонтів фінансується за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Тож своєчасна оплата послуг дозволяє забезпечувати безперебійне обслуговування мереж та підтримку їхнього належного технічного стану.

Дотримання цих процедур зменшує ризик аварій і створює безпечні умови для всіх мешканців облцентру.

