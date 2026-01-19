Грошова допомога для догляду для пенсіонерів у Харківській області надається частині пенсіонерів, які відповідають певним вимогам.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Харківській області та інших регіонах України збільшилась у розмірі з настанням 2026 року, пише Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Харківській області надається частині пенсіонерів, що відповідають визначеним вимогам. Сам по собі вік не є достатньою підставою для нарахування цієї допомоги.

Обов'язкові умови для призначення доплати:

досягнення 80-річного віку;

одиноке проживання;

отримання пенсії за віком;

потреба у постійному сторонньому піклуванні за станом здоров'я;

наявність підтвердженого медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Для оформлення доплати необхідно звернутися до ПФУ із заявою. До неї потрібно додати:

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього піклування;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду про те, що особа не отримує іншу доплату на піклування.

У зв’язку з оновленими бюджетними показниками на 2026 рік розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшився до 2 595 гривень. Відповідно, щомісячна доплата на догляд також зросла і тепер становить 1 038 гривень.

Така грошова допомога не призначається автоматично. Скористатися цією підтримкою можуть лише ті громадяни, які відповідають встановленим законодавством вимогам та пройшли визначену процедуру оформлення.

Для отримання щомісячної доплати пенсіонеру насамперед необхідно підтвердити потребу у сторонньому догляді. Це робить лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) на підставі медичного огляду. З цією метою слід звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я та отримати офіційний медичний висновок.

Після цього особа подає до органів Пенсійного фонду заяву про призначення надбавки, додавши пакет необхідних документів:

паспорт громадянина України,

ідентифікаційний код,

медичний висновок про необхідність постійного догляду,

підтвердження того, що пенсіонер не отримує виплат, пов’язаних з інвалідністю.

