Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах почала діяти в межах міської програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на громадян, які втратили домівки через бойові дії, а також на літніх людей і осіб з обмеженою мобільністю. Головне завдання — забезпечення безпечних і стабільних умов проживання.

Проєкт передбачає виплати за пошкоджене житло, фінансування оренди та облаштування тимчасових помешкань. Окремо увагу зосередили на родинах, що потребують постійної підтримки у повсякденному житті.

Міська адміністрація організувала модульні містечка з базовими зручностями. Соціальні працівники супроводжують переселенців під час подання заяв, допомагають з оформленням паперів і роз’яснюють умови отримання ресурсів.

Для участі необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Прийом звернень здійснюють у департаменті соціального захисту на вулиці Харківській, 35, робоче місце №15. Консультації доступні для всіх членів домогосподарств.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає також побутовий супровід і забезпечення необхідними засобами, що полегшує адаптацію в нових умовах.

Організатори повідомляють, що програма триватиме протягом зимового періоду та надалі розширюватиметься, аби підтримку змогли отримати всі, хто її потребує.

