Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається затребуваною серед старших мешканців міста, тож показуємо доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі включає кілька напрямків, повідомляє Politeka.

Ми зібрали кілька варіантів роботи для пенсіонерів у Запоріжжі на платформі work.ua. Наприклад, мережа АЗС OKKO пропонує вакансію продавця-касира з оплатою 22 000 грн на місяць.

Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування з першого дня, своєчасну виплату зарплати, оплачувану відпустку 24 дні на рік та лікарняні.

Крім того, кожен співробітник забезпечується безкоштовним медичним страхуванням, включно з лабораторними дослідженнями, амбулаторною допомогою та медичними оглядами.

Ще однією пропозицією роботи для пенсіонерів у Запоріжжі є вакансія менеджера сервісного центру побутової техніки від компанії Молько з оплатою від 20 000 до 26 000 грн.

Основне завдання полягає у прийомі побутової техніки від клієнтів, її доставці на ремонт, поверненні та видачі клієнтам, а також супроводі усіх операцій у програмі 1С.

Графік: п’ять днів на тиждень з 9:00 до 17:00, а за також є чергова субота з 9:00 до 15:00. Компанія надає обладнане місце, навчання на повну ставку та підтримку колективу.

Для тих, хто має навички шиття, ТОВ «МІК» шукає кравців в експериментальний цех з оплатою 35 000–40 000 грн на місяць.

Портні працюватимуть на швейному устаткуванні, шиючи спецодяг, військову форму, білизну та чоловічі костюми. Важливі професійність, працездатність та бажання навчатися.

Працівники повинні відшивати зразки за заданими моделями, взаємодіяти з конструктором і технологом та дотримуватися встановлених стандартів. Співбесіда проходить за адресою вул. Північне шосе, 69.

