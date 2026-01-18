Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Вінницькій області на понеділок, 19 січня 2026 року.

У Вінницькій області в понеділок, 19 січня 2026 року, під час проведення плановиз робіт в електромережах діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Як повідомляє обленерго, межах обслуговування Замостянського району електромереж у Вінницькій області 19 січня з 9:00 до 17:00 графіки відключення світла діятимуть частково в таких населених пунктах:

Сосонка (вул. Хмельницького, Мазепи, Лісова, Лесі Українки, Миру, Мічуріна, Леонтовича, Новоселів, Польова, Приозерна, Садова, Тиха, Чкалова, Шевченка);

Лука-Мелешківська (Тиврівське шосе);

Хижинці (1 Травня, Зелена, Коцюбинського, Нагірна, Павлушенка, Польова);

Цвіжин (Білошкурського, Вороніна, Нечая, Лугова, Набережна, Чубаря, Шевченка, Шевчука, пров. Вороніна);

Іванівка (Коцюбинського, Лісова, Молодіжна, Тракторна, Українська, Лисового, пров. 1, 2 і 3 Коцюбинського).

У Літинському районі електромереж, як повідомляє Politeka, планові знеструмлення в понеділок відбудуться з 10:00 до 16:00 в населених пунктах:

Матяшівка (Героїв України, Лісова, Партизанська, Садова, Ювілейна);

Уладівка (Берегова, Березна, Бугова, Гагаріна, Дубова, Заводська, Зарічна, Богуна, Космонавтів, Лесі Українки, Лугова, Мала Поштова, Миру, Молодіжна, Некрасова, Озерна, Пересічна, Поліщука, Поштова, Прибережна, Руданського, Сонячна, Центральна, Шевченка, Шкільна).

Детальну інформацію про графіки відключення світла на 19 січня 2026 року в інших регіонах Вінницької області шукайте на сайті обленерго.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.