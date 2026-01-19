Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб і відповідає реальним витратам підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Жителі громади вже отримали перші рахунки за новими ставками, які торкнулися водопостачання, каналізації та вивезення сміття.

У Заводській громаді тарифи на обробку побутових відходів переглянули через зростання витрат на ремонт транспорту та придбання матеріалів. Місцева рада пояснила, що попередні розцінки не покривали фактичних витрат підприємства, що створювало ризик перебоїв у роботі систем. Нові ставки дозволяють забезпечувати регулярне прибирання та підтримувати належний санітарний стан території.

Для мешканців багатоповерхівок плата зросла на 14,95 грн — до 48,80 грн на людину щомісяця. Власники приватних будинків тепер сплачують 37 гривень замість 25. Тарифи для бюджетних установ підвищено на 2,55 грн, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалене на основі економічних розрахунків комунального підприємства. Громадяни можуть надсилати пропозиції або зауваження безпосередньо до КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб і відповідає реальним витратам підприємства. Це дозволяє підтримувати якість обслуговування та своєчасно виконувати роботи з вивезення сміття та обслуговування мереж.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет, вчасно оплачувати рахунки та відстежувати офіційні повідомлення ради. Для соціально вразливих категорій передбачені субсидії та пільги, які частково компенсують додаткові витрати.

