Гороскоп по карті Таро для вашого знаку зодіаку на 15 листопада вже тут, ми готуємося зробити щось дивовижне, але спочатку ми маємо роботу з тінню.

Гороскоп Таро на 15 листопада для всіх знаків Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Маг

У тебе є здібності, Овен, і є речі, які ти робиш, і ніхто інший не може робити так, як ти. Скоро ти зможеш обійняти керівну посаду. Твої здібності виділяють тебе з натовпу і показують твої найвищі якості. Продовжуй показувати, що ти командний гравець, і найближчим часом у твоїй кар'єрі виявиться щось хороше.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Імператриця

Хорошого друга знайти важко, і Таро Імператриця карта символізує жінку з позитивними рисами, які вказують вам правильний напрямок. Сьогодні жінка може говорити у вашому житті таким чином, що допоможе вам стати кращими. Створіть простір, щоб послухати, що скаже. Ви можете почути щось, що вам потрібно знати.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Місяць

Відчувати страх нормально, але є речі, які ви можете зробити, щоб перерости страх. Ви можете зіткнутися з тим, що вас лякає, і спробувати подолати негативні емоції, подивившись, що станеться, якщо ви опинитеся у певній ситуації. Замість того, щоб прокручувати в голові найгірший сценарій, подумайте про хороше, що може виникнути з речей. Що б ви не вирішили зробити, не ігноруйте своїх почуттів і не думайте, що вони недійсні. Ви можете отримати уроки з цих емоцій і дізнатися про себе те, що вам потрібно краще зрозуміти.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Хіба не було б чудово закохатися і бути з кимось, хто розуміє вас у всіх відношеннях? Десятка Кубків вказує на те, що вас можуть оточувати друзі та коханий, який підтримує ваші мрії. Вони бачать ваше бачення і заохочують вас до його досягнення. Якщо ваше нинішнє коло друзів вас бентежить, не дозволяйте цьому збити вас з пантелику. Є люди, які увійдуть у ваше життя, щоб обсипати вас любов'ю та підтримкою.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею, перевернута

Ти не можеш зробити все сам, Лео. У тебе є певні таланти і в інших вони теж є. Тому, коли ти відчуваєш, що виходиш за межі своїх обмежень, не намагайся зробити більше або змуси себе подолати виснаження. Натомість знайди людей, які отримують радість від того, що напружує тебе. Відмова від того, що тобі не подобається робити, - це загальне значення Четвірки Пентаклею, перевернутої сьогодні.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Путівник

Кожному потрібен час для себе, і під час розкладу «Самітник» вам може знадобитися відсторонитися від світу, щоб розслабитися та відпочити. Карта Таро «Самітник» вказує на духовні пошуки через тиху усамітнення та приватні медитативні практики. Якщо можливо, вимкніть свій мобільний телефон та відключіться від світу. Дозвольте своєму розуму і тілу відсторонитися і спустошити себе, щоб дати поштовх вашій духовній стороні.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Колісниця

У ці тихі моменти внутрішнього гніву чи розчарування може здаватися, що ви самотні у світі. Може здатися, що будь-хто, хто пройшов через таку ж ситуацію, далекий від вашого життя. Іноді так може відчуватись потреба в тому, щоб хтось поговорив. Але карта Таро Колесниця дає вам зрозуміти, що не варто здаватися, яким би важким не було життя прямо зараз. Сум пройде, і сонце знову зійде.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Корольова Мечів

Люди можуть прикидатись вашими друзями, але їхні дії говорять самі за себе. Будьте обережні, щоб не послабити пильність через те, що ви відчуваєте, що знаєте когось, з ким щойно познайомилися. Саме так чинять люди, які використовують людей — вони наживаються на вашій довірі. Сьогодні будьте довірливими до певної міри, але не настільки, щоб дозволити комусь мати владу над сферами вашого життя, які він не заслужив на довіру.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Башта

Проблеми трапляються, але мало таких проблем, з якими ви не впораєтеся. Коли справа доходить до втручання у кризу, ви професіонал. Сьогоднішні проблеми – це завтрашні спогади. Важливо те, як ви ставитеся до інших і яке незабутнє враження ви справляєте на кожну людину, з якою взаємодієте сьогодні.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Туз Мечів

Ви можете опинитися в певній ситуації, коли вам доведеться ухвалити швидке рішення і поставити запитання пізніше. Туз Меч показує поспішну ситуацію, в якій ваша здатність вибирати життя і смерть, правильно чи неправильно, посилюється. Хоча поспіх може бути першою відповіддю, зупиніться на мить, перш ніж діяти.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Ця карта Таро вказує на те, що ви отримуєте власність, яку сподівалися придбати, або отримуєте нагороду за свою важку працю та зусилля. Ви отримуєте щось від одного – цінну річ. Початок проекту також може призвести до успіху.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Суд

У когось сьогодні поганий настрій і ви мало що можете зробити. Ви можете просто знайти спосіб переробити ситуацію, щоб спробувати витягти з неї максимум користі. Бачити добре у всьому, особливо у людях.

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