Восьмисерійний серіал «За фасадом», в якому Кудроу і Романо грають Лідію і Пола, які вирішують покинути своє «гніздо», щоб почати нове життя.

За сюжетом серіалу «За фасадом», вони виставляють на продаж свою чудову віллу в іспанському стилі 1920-х років, розташовану в одному з найпривабливіших районів Лос-Анджелеса, - і починається ажіотаж на ринку нерухомості.

Кілька сімей поспішають купити те, що вони вважають будинком своєї мрії, переконані, що це вирішить усі їхні дуже різні проблеми.

Але, як Лідія і Пол надто добре знають, іноді будинок вашої мрії може виявитися справжнім кошмаром.

Поки вони щосили намагаються приховати темні й небезпечні секрети, які зберігаються в їхньому давньому будинку, Пол і Лідія починають розуміти, що єдиний спосіб втекти від минулого - це нарешті зіткнутися з ним.

Тизер серіалу «За фасадом» також представляє інших головних акторів, включно з Ліндою Карделліні, ОТ Фагбенле, Еббі Джейкобсон, Денісом Лірі, Поппі Лю, Тейоною Перріс і Люком Вілсоном.

Запрошені зірки серіалу «За фасадом» включають Метта Роджерса, Кейт Менніг, Хлою Іст, Рорі Сковела, Вайєтта Обрі, Кевіна Алвеса і Лінду Лавін, з Анною Марією Хорсфорд.

Netflix призначив на 12 грудня прем'єру своєї нової півгодинної чорної комедії, серіалу «За фасадом» з Лізою Кудроу і Реєм Романо в головних ролях від авторки Dead To Me Ліз Фельдман.

Джерело: deadline.

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