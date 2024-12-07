Команда серіалу "Гра в кальмара" від Netflix підтверджує розширений склад акторів на другий сезон.

Netflix поки не розкриває подробиць про другий сезон свого популярного корейського серіалу "Гра в кальмара" , але компанія підтвердила розширення зіркового корейського акторського складу.

У другому сезоні Лі Чон Чже, Лі Бен Хон, Ві Ха Джун та Гон Ю знову виконують ролі головних героїв серіалу «Гра в кальмара» та антагоністів, які вижили у кривавій грі на вибуття.

Нова історія «стежитиме за Гі-Хуном, коли він відмовляється від своїх планів вирушити до США і починає переслідування з мотивом», — заявили у Netflix.

Раніше фотографії з другого сезону серіалу «Гра в кальмара» показували персонажа Лі Гі-Хена з волоссям, пофарбованим у буряково-червоний колір.

Компанія підтвердила, що Хван Дон Хек, який став першим азіатом, який переміг у номінації «Краща режисура» за драматичний серіал на Primetime Emmy, також знову затверджений як режисер, сценарист і продюсер, а виробництвом проекту займається Firstman Studio.

Перший сезон серіалу Дон Хека «Гра в кальмара», що складається із дев'яти серій, вийшов у 2021 році.

"Всесвіт " Гра в кальмара" тільки почався", - сказав керівник Netflix минулого місяця на телефонній конференції з фінансовими аналітиками.

Всесвіт "Гра в кальмара" вже був розширений і тепер включає незапланований конкурсний серіал «Гра в кальмара: Виклик» і відеогру, що готується до виходу.

Дата виходу 2-го сезону "Гра в кальмара" призначена на кінець грудня 2024 року.

Третій сезон "Гра в кальмара"" має вийти в середині 2025 року.

Джерело: variety .

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