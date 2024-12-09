Творець фантастичної саги "Зоряні війни" Джордж Лукас одного разу сказав, що серіали завжди замислювалися для дітей, "Скелет Команди" не стане винятком.

Останній серіал Disney+ "Зоряні війни: Скелет Команди", дія якого відбувається в далекій галактиці, тут, щоб виправити курс, з «Командою скелетів» Джона Уоттса і Крістофера Форда, що доводить, що в цьому світі мало речей настільки ж чарівних, як відправитися в пригоду з друзями, особливо коли ваш всесвіт включає космічні кораблі, інопланетних піратів та джедаєв.

Джуд Лоу поділився тим, чого він навчився у молодих акторів під час зйомок серіалу "Зоряні війни: Скелет Команди".

"По-перше, я був дуже, дуже швидко вражений тим, наскільки вони були вправними. Іноді ви працюєте з дітьми, і вони явно були обрані тільки тому, що їм подобається роль, і тоді це складно, тому що тоді ви дійсно намагаєтеся просто сфотографувати їх тими, що роблять те, що вони роблять на камеру.

Вони були актори. Вони були підготовлені вони. я думаю, що це ключ: вони були нагадуванням, що це ігрове середовище. створюєте щось, ви зупиняєте віру.

Очевидно, в такому середовищі це зробити простіше, тому що у вас є істоти, космічні кораблі, бластери і таке інше. Але навіть у більш скромному та скромному середовищі ви все одно створюєте драму. Тому я думаю, що їхнє почуття гри та здивування було справді заразливим і добрим нагадуванням про те, як можна підходити до роботи”.

Джерело: slashfilm .

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