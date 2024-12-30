Гороскоп на картах Таро для кожного зодіаку знак на 31 грудня, представлений тут.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 31 грудня.

На нас чекають чудові речі, і навіть у ті дні, коли життя здається складним і суворим, є життєвий урок, який треба засвоїти, бачення майбутнього та можливість піднятися над усім цим.

Сьогоднішнє Таро відкриває нам майбутнє, яке ми, можливо, зараз не бачимо.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Смерть

Ну, Овен, це ти зробив. Ти дожив до 2025 року, і тепер, коли настав останній день року, настав час закрити книгу і закрити шоу. Використовуй сьогоднішній день для роздумів та пам'ятай, що найкраще ще попереду. Поки що, 2024!

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Жезлов

У вас є плани, Телець, і ви - вогненна куля енергії, готова втілити все в життя. З такою кількістю пунктів у вашому списку справ настав час розставити пріоритети, на яких ви хочете зосередитись насамперед. Ви не хочете розпорошувати свою увагу надто тонко, тому організуйтеся.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов

Зміни - це чудово, поки ви не почнете розуміти, що є речі, які ви більше не зможете робити, а є такі, які ви ніколи раніше не робили.

Цей момент невизначеності може змусити вас відчути себе втраченим. Але ви чудово справляєтеся з усім цим. Ви з усім розберетеся миттєво.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила

Глибоко всередині вас живе воїн, сповнений величезної сили та витримки. Як говориться в приказці: "Ти ніколи не зрозумієш, наскільки ти сильний, поки тобі не доведеться бути ним".

Останній день місяця року може змусити вас приховати подих і підготуватися до наступного етапу вашого життя.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Кубків

Ого, глянь на себе, Лео, робиш великі зміни і йдеш до своїх мрій. Тебе вже ніщо не зупинить, коли ти подолав свої страхи та кількох демонів і почав робити перший крок.

Ви створюєте те, що хочете в цьому житті, і хоча вам буде нелегко приносити жертви, на які не готові піти інші, ви будете набагато щасливішими, проживаючи життя за своїми власними умовами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Все не так, як ви хотіли, і це може бути почуттям, що розчаровує. Не будьте собою, якщо цього разу не зробите все правильно та ідеально.

Ви зробили все, що могли, і тепер, завдяки отриманим урокам, ви зростатимете, удосконалюватиметеся і досягаєте набагато кращих результатів!

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Було сказано грубі слова, а коли сказано підлі речі, їх неможливо взяти назад.

Ви можете прийняти їх вибачення, але ваше серце все ще поранено в цей час. Можливо, настав час відійти так далеко, як ви можете, не тільки заради простору, але й щоб вони могли побачити, яким би було життя без вас як пари. Наслідки можуть навчити того, чого не може навчити ваше прощення.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Верховна Жриця

Ти бачиш там червоний прапор, Скорпіоне, тож не ігноруй його. Ти не хочеш бути тим, хто сказав, що тобі слід прислухатися до свого серця.

Ти знаєш, коли щось добре для тебе, а коли ні. Краще трохи постраждати зараз, ніж набагато пізніше.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Мечів

Минуле може мати лише стільки впливу на ваше життя, скільки ви йому дозволяєте. Як і у випадку з горою, найкрутіша частина – це початковий етап вашої подорожі.

Ви так близько до вершини, і як тільки ви туди дістаєтеся, спуск на інший бік стає плавним.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Коли ви не впевнені, що робити, дайте собі час розібратися в усьому цьому. Ви не хочете втягувати когось у своє замішання. Попросіть додатковий час та простір.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Жезлів

Стійте на своєму, Водолію. Ви багато думали про це рішення, і чому ви повинні змінювати свою думку про людей, будь ласка?

Це тільки викликає у вас почуття образи та гніву. Вам це не потрібно у вашому житті. Вибирайте внутрішній спокій.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов

Життя сповнене сюрпризів і пригод. Зі всіма змінами, які зараз відбуваються, голова йде кругом.

Зараз світ для вас приголомшливий, але до кінця дня все може заспокоїтись.

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