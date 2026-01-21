Варто підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 22 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 22 січня вводяться через роботи, які будуть проводити енергетики в частині регіону, пише Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

За інформацією Чорнухинської дільниці Лубенської «Полтаваобленерго» вимкнення триватимуть у низці населених пунктів. Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, електрику вимикатимуть з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

с.Галяве вулиця:

Заводська (б. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19а, 21, 23)

с.Кізлівка вулиці:

Загорянська (б. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101),

пров.Шкільний (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16),

Ярівська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58)

с.Ковалі вулиці:

Замостянська (б. 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А),

Колядівка (б. 1, 1А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 72А, 76, 78, 83, 84, 85, 86),

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36),

Штими (б. 2, 5, 5а, 6, 13, 15, 15а, 19),

Ярівська (б. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92а)

Також знеструмлення охоплять Новосанжарську селищну територіальну громаду. Через планові роботи не буде електрики з 8 до 16 години в населених пунктах:

с.Мала Перещепина вулиці:

Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежності (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73)

с.Клюсівка вулиці:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Живилівська (б. 6),

Красноармійська (б. 7),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 22 січня.

