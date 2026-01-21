Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 22 січня складені «Кіровоградобленерго».

Українців попередили про детальні графіки відключення світла в Кіровоградській області на 22 січня, які охоплять низку населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Варто врахувати графіки відключення світла в Кіровоградській області на 22 січня, які ввели через масштабні планові роботи. В Олександрівській громаді вимкнення триватимуть у різний часовий проміжок в таких населених пунктах:

09:00–13:00 населений пункт Китайгород вулиці:

В’ячеслава Чорновола — 7, 11, 13, 20, 30, 36, 39–40, 44–45

Івана Франка — 6, 9

Шевченка — 11, 17–19, 21–23, 25, 27–29, 34, 40

09:30–15:30 населений пункт Гайдамацьке вулиці:

Ринкова — 1, 3, 5, 7, 15, 19, 23, 25

Центральна — 73, 75, 77, 91, 98, 100, 114, 120, 122, 124

10:00–16:00 населений пункт Любомирка вулиці:

Лісова — 1–2, 4, 6, 8–11, 13, 15–18, 22, 25–27, 29–30, 32, 34, 40–43, 46–48, 50, 53–54, 58, 64, 66–68, 70, 74–75, 77–78, 81, 84, 86, 88

Тясминська — 2, 5–6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Центральна — 1, 3–4, 8

Шкільна — 1, 5–6, 9, 11, 13, 16, 18–20, 22–23, 26, 32–33, 37, 40–42, 45, 47, 50, 52–56, 58

10:00–16:00 населений пункт Триліси вулиці:

Молодіжна — 1–2, 5–7, 9–12, 14

Нова — 1–2

Т. Шевченка — 2–6, 8, 10–11, 13–14

Тиха — 9, 15, 19, 21

Обмеження також стосуються Кропивницького району. Світло вимикатимуть з 9 до 17 у таких населених пунктах:

Вільне вулиці:

Євгена Бурка — 19, 21, 21а, 27, 30–32, 32а, 33–34, 34А, 35–38, 40–44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56

Центральна — 18

Могутнє вулиці:

Набережна — 19, 23, 29, 37, 39–40, 43, 46а, 49, 51, 54

Степова — 8

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

