Українцям варто врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 22 січня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 22 січня охоплять десятки адрес через планові ремонтні та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Через планові роботи частина мешканців областного центру тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 22 січня діютимуть за десятками адрес. Зокрема в Запоріжжі не буде електрики з 10:00 до 16:30 за такими адресами:

Автозаводська — 50 (п.1–2), 50 (п.3–4), 50а (буд. №8, №9)

Володимира Українця (Новокузнецька) — 28а (9 пов., п.1–4), 30а, 34 (9 пов., п.1–5), 36а

Також у Запоріжжі діютимуть обмеження з 10 до 16 години на низці вулиць:

бул. Вітчизняний — 15а, 22

Архітектурна — 70, 72

Віктора Духовченко (Цюрупи) — 42–64, 67–89

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 196–224, 243–275

Ігора Сікорського — 218–232

Карпенка-Карого — 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 11, 11а, 12, 14

Курортна — 48, 50–96, 57–61, 63, 65–103, 98

Магістральна — 70, 70а, 72

Мальовнича — 47–91, 52–106

Павлокічкаська — 2, 4, 6, 8

Фінальна — 4, 5, 8, 10, 12

Фундаментальна — 3, 9

пров. Вихідний — 1, 2

Тим часом в області також діятимуть додаткові обмеження з 9 до 17 години. Вони стосуються окремих населених пунктів:

с. Антонівка вулиці:

Гагаріна — 1–53 (у т.ч. 2а, 4а)

Центральна — 1–105 (у т.ч. 46, 47–56, 58)

с. Берестове вулиці:

Зелена — 5–53

Садова — 1–23

Степова — 27

с. Васильківське вулиці:

Гагаріна — 1–23 (у т.ч. 1а, 22б, 23б)

Зелена — 1–19

Перемоги — 1–68 (у т.ч. 3а, 43а)

Першотравнева — 1–39 (у т.ч. 20а, 27а)

Південна — 9

Правди — 16–26 (у т.ч. 16а)

Пушкіна — 1–13 (у т.ч. 11а)

Садова — 1–11

Тиха — 1–15

с. Володимирівка вулиці:

Горького — 1–44 (у т.ч. 21а, 39)

Матросова — 2–40 (у т.ч. 8а, 29а, 40а)

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго». Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла.

