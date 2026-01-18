Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 19 по 25 січня січня вводиться через додаткові роботи, що заплановані в регіоні, пише Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

В «Полтаваобленерго» запланували в окремих населених пунктах графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 19 по 25 січня у зв’язку з виконанням планових робіт на електромережах.

19 числа з 9 до 15 години через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) не буде електрики в населених пунктах:

с. Грушківка вулиці:

  • Заярівська — № 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
  • Лесі Українки — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а;
  • Олексія Припутня — № 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72;
  • Перемоги — № 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27

с. Короваї вулиці:

  • пров. Василя Коліщака — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18;
  • Калинова — № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30;
  • Косинська — № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • Лесі Українки — № 2, 3, 5, 6, 8, 9;
  • Перемоги — № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а;
  • Садова — № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35;
  • Шевченка — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32.

З 8 до 16 вводяться знеструмлення в таких населених пунктах:

с.Федоренки вулиця:

  • Омельницька (б. 1)

с.Варакути вулиці

  • Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
    13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),
  • Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,
    21, 23, 25, 27, 29, 31)

20 числа також триватимуть обмеження з 9 до 15 години. Знеструмлення охоплять наступні населені пункти:

с. Ковалі вулиці:

  • Замостянська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
  • Криничанська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 37, 41а
  • Кут — № 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
  • Стовпова — № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 23 (пуст)
  • Судевська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 72а, 78, 80
  • Червоногорянська — № 25, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95

с. Пізники вулиці:

  • Буцівка — № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37
  • Г. С. Сковороди — № 1, 2, 3а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 67
  • пров. Г. С. Сковороди — № 1, 2, 3, 5
  • пров. Кільцевий — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19
  • Клинівська — № 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12
  • Кооперативна — № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13
  • пров. Лісний — № 2, 3, 4, 5
  • пров. Мирний — № 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • Острівська — № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63
  • Перемоги — № 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26
  • Шевченка — № 17, 19, 20
  • пров. Шкільний — № 1, 2, 4

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на тиждень з 19 по 25 січня.

