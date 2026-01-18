В «Полтаваобленерго» запланували в окремих населених пунктах графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 19 по 25 січня.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

19 числа з 9 до 15 години через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) не буде електрики в населених пунктах:

с. Грушківка вулиці:

Заярівська — № 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Лесі Українки — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а;

Олексія Припутня — № 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72;

Перемоги — № 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27

с. Короваї вулиці:

пров. Василя Коліщака — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18;

Калинова — № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30;

Косинська — № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

Лесі Українки — № 2, 3, 5, 6, 8, 9;

Перемоги — № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а;

Садова — № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35;

Шевченка — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32.

З 8 до 16 вводяться знеструмлення в таких населених пунктах:

с.Федоренки вулиця:

Омельницька (б. 1)

с.Варакути вулиці

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

21, 23, 25, 27, 29, 31)

20 числа також триватимуть обмеження з 9 до 15 години. Знеструмлення охоплять наступні населені пункти:

с. Ковалі вулиці:

Замостянська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Криничанська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 37, 41а

Кут — № 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Стовпова — № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 23 (пуст)

Судевська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 72а, 78, 80

Червоногорянська — № 25, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95

с. Пізники вулиці:

Буцівка — № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37

Г. С. Сковороди — № 1, 2, 3а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 67

пров. Г. С. Сковороди — № 1, 2, 3, 5

пров. Кільцевий — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19

Клинівська — № 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12

Кооперативна — № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13

пров. Лісний — № 2, 3, 4, 5

пров. Мирний — № 2, 3, 4, 5, 6, 7

Острівська — № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63

Перемоги — № 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26

Шевченка — № 17, 19, 20

пров. Шкільний — № 1, 2, 4

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на тиждень з 19 по 25 січня.

