Робота для пенсіонерів у Харкові доступна за багатьма напрямками.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена вакансіями з гнучким графіком та зрозумілими вимогами, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua з’явилися актуальні пропозиції для людей старшого віку з різних сфер. Частина роботодавців робить акцент на стабільності, офіційному оформленні та помірному навантаженні.

Серед доступних варіантів — посада водія у Східному регіональному центрі страхового фонду документації. Заробітна плата становить 10 000 гривень. Працівник керує службовим автомобілем CHERY ELARA, доставляє папери та співробітників у межах міста, можливі короткі поїздки областями.

Для цієї зайнятості потрібен водійський стаж від п’яти років, уважність, знання правил дорожнього руху й готовність до змінного розкладу.

Ще одна пропозиція стосується логістики. Кондитерська фабрика «Полюс ЛТД» шукає вантажника із заробітком 18 500 гривень. Передбачено офіційне працевлаштування та п’ятиденний робочий тиждень з ранковим початком зміни.

Обов’язки включають переміщення продукції, комплектацію замовлень і роботу з накладними. Попередній досвід не є обов’язковим, ключовими залишаються дисциплінованість і відповідальність.

Також робота для пенсіонерів у Харкові доступна у виробничому секторі. Підприємство ФОП Михайлюк М.В. запрошує слюсаря-механоскладальника для виготовлення обладнання харчового призначення.

Оплата праці коливається від 20 000 до 25 000 гривень. Графік — повний робочий день, з офіційним оформленням. Від кандидатів очікують базовий професійний досвід, уважність до деталей і вміння працювати з технічною документацією.

