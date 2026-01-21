Графіки відключення світла в Сумах на 22 січня охоплять десятки вулиць областного центру.

Детальні графіки відключення світла в Сумах на 22 січня було складено через планові роботи в електромережах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в 22 січня на території Сум. Графіки відключення світла на 22 січня будуть діяти з 08:00 до 14:00 в будинках, що знаходяться за адресами:

Гарбузівська — 93

Героїв Небесної Сотні — 11–38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64–72

Гоголя — 1–18, 20

Богдана Хмельницького — 1–21, 23, 25/1, 25/2, 27

Петропавлівська — 106–123

Сумської артбригади — 3, 3А, 5, 5Б, 5В, 5Г

Соколина — 17

Оборонний — 8А

З 8 до 16 години також вводяться знеструмлення. Обмеження охоплять наступні адреси в Сумах:

Героїв Небесної Сотні — 62

Богдана Хмельницького — 29

Петропавлівська — 124

Сумської артбригади — 7

2-га Поперечна — 1, 3, 3А, 8, 10, 10А

Пантелеймона Куліша — 83, 85–97, 99–107, 100А

Миколи Лисенка — 14

Авіаційний — 1–8

Павла Чубинського — 77, 79–108/1

Українських захисниць — 94, 96, 98, 100, 102, 104

Пилипа Капельгородського — 8А

Соколина — 1–15

Гарбузівська — 1, 70, 70А, 72, 72А, 89, 91

Також тимчасова перерва в електропостачанні трапиться в місті в часовий проміжок - з 9 до 16 години. Вимкнення стосуються низки вулиць міста Суми:

Пантелеймона Куліша — 98

Василя Липківського — 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 30/1, 35–37

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

