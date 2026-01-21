Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що цьогорічний Давос має бути сконцентрований на російському геноциді, що веде до гуманітарної катастрофи і ядерних загроз, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, зараз у Давосі фокус уваги занадто зміщується до переговорів, до ситуації із Гренландією, до Європи, натомість варто було би сконцентруватись на інших треках.

«Шлях до збереження, незалежності, територіальної цілісності і суверенітету Європи лежить через підтримку України. Ті війська, які Данія планує направити на Гренландію, треба направляти в Україну. Парадоксально, але шлях до збереження Гренландії для Данії лежить через Україну, тому що і путін, і Трамп би побачили, що Україна сильна», – стверджує Олександр Мусієнко.

Другий меседж, зазначає він, – це те, що росія вчиняє геноцид, а відтак потрібно говорити про потреби України в енергетиці, щоби уникнути великої гуманітарної катастрофи в центрі Європи.

«Ми стоїмо на порозі того, що може статися катастрофа з ядерними реакторами, можуть бути гуманітарні катастрофи у великих містах. От міський голова попереджає, що це може спричинити фактично потужний відтік населення і виїзд не тільки за межі Києва, а за межі України, а це притік біженців до європейських країн. Може бути викид небезпечних речовин, що будуть забруднювати європейське повітря і не тільки європейське. На щастя, вдалося, заживити Чорнобильською атомну електростанцію, але все ж це принципово важливі речі, на яких треба концентруватися», – пояснює Олександр Мусієнко.

