Стрижка та фарбування волосся за місячним календарем на 2025 рік, дізнайтеся про найбільш сприятливі дні.

Місячний календар для догляду за волоссям - це стара практика, Місяць - могутня сила, він управляє припливами, нічним небом, а деякі навіть скажуть, що вашим волоссям.

Одне з найпоширеніших уявлень Місяця - це Потрійний місяць: зростаючий, повний і спадний.

У деяких оповідях навіть говориться, що місячний догляд за волоссям, стрижка або глибока обробка у певні місячні дні можуть дати різні ефекти.

Незалежно від того, чи вірите ви в те, що Місяць дійсно впливає на ці речі чи ні, дотримання місячного циклу догляду за волоссям може допомогти вам скласти здоровий графік підстригання, фарбування, глибоких процедур та багато іншого.

Наслідуючи наш місячний календар стрижок, щоб запланувати свій наступний візит до салону, ви отримаєте локони, про які ви завжди мріяли.

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Найкращі дати для стрижки у 2025 році: 10 – 20 січня, лютий 8 – 18 лютого, березень 12 – 22 березня.

Квітень 9-19 квітня, травень 7-17 травня, Червень 5 – 15 червня, Липень 4-14 липня.

Серпень 2-12 серпня, вересень 1-11 вересня. Жовтень 1-11 жовтня. листопад 9-19 листопада. грудень 7 – 17 грудня.

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