Оздоровчі виплати є елементом соціального забезпечення працівників бюджетної сфери, але їх надання залежить від фінансових можливостей установи та рішення роботодавця.

Працівники бюджетних установ в Україні мають право на отримання додаткової фінансової допомоги під час відпустки.

Про це йдеться в Законі України "Про державну службу".

Йдеться про оздоровчі виплати, які відповідно до чинного законодавства належать до фонду оплати праці та вважаються частиною заробітної плати. Ці виплати не підлягають оподаткуванню.

Хто має право на оздоровчі виплати у 2025 році?

Право на отримання такої допомоги мають такі категорії працівників:

бібліотекарі;

державні службовці;

працівники закладів культури, музеїв;

медичні та фармацевтичні працівники;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічні та науково-педагогічні працівники;

співробітники бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними або науково-педагогічними працівниками.

Розмір допомоги

Сума виплати не перевищує розміру одного посадового окладу. Однак для посадових осіб органів місцевого самоврядування розмір допомоги може сягати середньомісячної заробітної плати.

Як отримати оздоровчі виплати у 2025 році?

Для отримання оздоровчих виплат працівнику необхідно підтвердити своє право на щорічну основну відпустку або її частину. Процедура проводиться у декілька кроків:

Звернення до роботодавця: рішення про надання виплат надається керівником установи, тому необхідно узгодити це питання заздалегідь.

Підготовка заяви: працівник має написати дві заяви — одну на щорічну відпустку, іншу на отримання матеріальної допомоги.

Важливо знати

Оздоровчі виплати є елементом соціального забезпечення працівників бюджетної сфери, але їх надання залежить від фінансових можливостей установи та рішення роботодавця. Тож планувати відпустку та подавати заяву варто заздалегідь.

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