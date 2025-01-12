Фільм «Носферату» пробив касу, перевершивши очікування касових зборів, принісши страшні 21,6 млн доларів за традиційні вихідні і 40,8 млн доларів з моменту дебюту на Різдво.

Збори фільму «Носферату» змусили аналітиків касових зборів по всьому світу хапатися за вампірські каламбури (вибачення, вибачення) у спробі пояснити страшенно фантастичні результати «Носферату».

Коли ми приурочили фільм до Різдва, люди не говорили: «Ух ти, це так просто». Кінопрокатники були приголомшені тим, що ми збиралися зробити цю готичну історію на Різдво», — каже Ліза Баннелл, керівник відділу дистрибуції у Focus Features, яка підтримала фільм.

«Ми змогли перетворити його на подію, і це спрацювало приголомшливо. Сам фільм приносить задоволення, а це завжди найголовніше».

Хоча це не є чимось незвичайним для періоду свят, коли багато людей не працюють, а плани можуть складатися в останню хвилину, це допомагає пояснити, чому добре оцінений «Носферату» майже подвоїв очікування до виходу фільму.

"Носферату" - не типовий фільм жахів. Він піднесений, знятий режисером-автором, і вписується в обговорення нагород за операторську роботу та костюми», — каже Баннелл. "Все це зробило його унікальним".

Джерело: variety.

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