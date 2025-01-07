З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона і навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку.

Клієнти ПриватБанку можуть легко продовжити користуватися своєю банківською карткою, якщо її термін дії завершується - один з варіантів — перевипустити картку.

Про це розповіли у самому ПриватБанку.

У ПриватБанку повідомили, що перевипущену картку можна отримати з доставкою, як в Україні, так і за кордоном. Для цього потрібно відкрити розділ "Гаманець", вибрати картку, яку хочете перевипустити, і натиснути на "Замовити картку".

Також можна оформити миттєву Digital-картку через систему "Приват24". Для цього потрібно перейти до розділу "Всі картки", натиснути "Додати" і вибрати "Digital-картка". Цю картку можна використовувати для оплати через смартфон або для зняття готівки в банкоматах ПриватБанку.

Окрім того, ПриватБанк запустив послугу автоматичного обміну валют в АТМ-Recycler. Вона дозволяє обміняти валюту, зокрема долари, на готівкову гривню без додаткових комісій. Після обміну пристрій видає гривні без зарахування на картку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок.

Для обміну валюти у ПриватБанку можна знайти відповідні пристрої, перейшовши за посиланням та вибравши "Банкомати" — "Прийом готівки пачкою". Водночас варто пам'ятати, що існують обмеження на суму обміну: до 1000 доларів або 1000 євро за одну операцію.

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