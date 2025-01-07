Якщо вас зачаровують такі фільми, як «JFK» Олівера Стоуна та «Зодіак» Девіда Фінчера, то вам безперечно варто подивитися серіал «Локербі: Пошук істини».

Заснований на особистому оповіданні доктора Джима Суайра, серіал "Локербі: Пошук істини" з головою занурюється в обставини вибуху рейсу Pan Am 103 у грудні 1988 року, внаслідок якого загинуло близько 300 невинних людей.

Розчарований відсутністю занепокоєння свого уряду з приводу такого очевидного акту терору, який забрав життя його 23-річної дочки, Свайр (якого в серіалі зіграв володар премії «Оскар» Колін Ферт) взяв на себе завдання розкрити правду, хоч би чого це коштувало.

І справді, його одержимість викликала чимало міжнародного обурення та сімейних чвар.

Свайр продовжує боротися за відповіді і до цього дня, відкрито заперечуючи офіційну версію про те, що у злочині винен офіцер лівійської розвідки Абдельбасет аль-Меграхі (якого грає Ардалан Есмаїлі).

До акторського складу серіалу «Локербі: У пошуках істини» також входять Кетрін МакКормак у ролі Джейн Суайр, Розанна Адамс у ролі Флори Суайр, Джемма Карлтон у ролі Кеті Суайр, Гаррі Реддінг у ролі Вільяма Суайр, Гай Генрі у ролі Пола Ченнона, у ролі Сесіла Паркінсона, Джон Уорк у ролі Роберта Блека, Сем Троутон у ролі Мюррея Гатрі, Набіль Аль Раї у ролі Муаммара Каддафі, Селва Джхалеф у ролі Аїші аль-Меграхі та Мудар Аббара у ролі Ламіна Халіфи Фімаха.

Усі п'ять епізодів серіалу «Локербі: У пошуках істини» зараз транслюються на каналі Peacock, прем'єра відбулася у четвер, 2 січня.

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