Популярний український співак, зірка "Х-фактор" Олександр Кривошапко, який утік за кордон, похвалився кадрами зі свого весілля в США.

Український співак, фіналіст шоу "Х-фактор" Олександр Кривошапко на початку повномасштабного вторгнення перебував в Україні, займався волонтерством і розповідав, що нібито вступив добровольцем до лав територіальної оборони.

Але вже в 2023 році співак несподівано опинився за кордоном, хвалився кадрами з відпочинку та нового життя в США.

3 січня 2025 року Олександр Кривошапко втретє одружився. Цього разу його обраницею стала дівчина Христина, яка раніше протягом 19 років проживала в Італії. Весілля відбулося в США, в Чикаго, де тепер співак планує будувати нове життя.

З опису профілю Кривошапко прибрав український прапор і замінив його на американський, соцмережі він продовжує вести російською мовою, а на запитання підписників, де українська, співак відповів: "Я бажаю вам всього найкращого! Впевнений, що колись ви усвідомите, що звинувачувати оточуючих у тому, що вам не подобається – не найкращий спосіб досягти внутрішньої гармонії. Будьте щасливі".

На питання про те, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни, Кривошапко відповідає в такому ж стилі.

"Лицемірне створіння...він же наче збирав кошти в Івано-Франківську і українською говорив...як же ж швидко перевзулося, навіть український прапор зі сторінки прибрав...продажна гнида", – пишуть співаку коментарях.

Розповідаючи про своє весілля Олександр Кривошапко лише побіжно згадав про війну в Україні, поскаржившись, що вона розкидала його родину по всій планеті, тому вони не могли бути присутніми на церемонії.

До речі, на весіллі Кривошапка виступав співак Василь Бондарчук, який поїхав з України до США ще до пандемії коронавірусу, та його дружина Катерина Веласкес, учасниця першої "Фабрики зірок".

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