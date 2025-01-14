Українські банки, торгові мережі та інші юридичні особи можуть законно відмовитися від прийому пошкоджених банкнот гривні.

Про це інформує Національний банк України.

Як зазначає Національний банк України, купюри, що зазнали серйозних пошкоджень, можуть не прийняти в таких випадках:

Пошкодження вогнем, водою або хімічними речовинами.

Купюри, що склеїлися через значні пошкодження, зокрема, внаслідок впливу рідини.

У разі, коли площа банкноти становить менше 55% її початкової площі, або якщо вона забруднена радіоактивними чи токсичними речовинами, що становлять загрозу для здоров'я, відмова в прийомі є цілком законною. НБУ також попереджає, що в таких випадках обмін можливий лише при наявності відповідного документа про проведення дезактивації чи дезінфекції банкнот. Такий документ має видавати організація, яка відповідає цим процедурам відповідно до законодавства України.

З іншого боку, Національний банк України наголошує, що деякі пошкоджені банкноти повинні використовуватися без обмежень. Це стосується купюр, що зберегли мінімум 55% своєї початкової площі або були розірвані на дві частини, але зберегли одну серію та номер на обох частинах, а їх загальна площа також не менша на 55%.

У таких випадках банкноти можуть бути вилучені з обігу для подальшого дослідження. За бажанням клієнта вони можуть бути направлені до територіальних підрозділів НБУ для перевірки їх справжності та платіжності. Якщо банкнота визнається справжньою, клієнт має право на відшкодування її номінальної вартості.

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