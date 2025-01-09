У ПриватБанку після скарг клієнтів пояснили, кому саме скорочують кредитні ліміти на банківських картках.

Державний "ПриватБанк" пояснив, що впливає на рішення про надання кредитного ліміту клієнтам, після того як українці почали скаржитися на обмеження цього права.

Інформацію про це було опубліковано на порталі "Мінфін", де користувачі можуть залишати відгуки про роботу банків.

У повідомленні клієнта "ПриватБанку" зазначено, що в кінці минулого року банк зменшив йому кредитний ліміт удвічі. Чоловік висловив здивування таким рішенням, адже він користувався кредитом протягом трьох років, і банк отримував відсотки з його позики.

Однак, напередодні нового року ліміт було скорочено. "Перед новим роком прийшло привітання про суму кредитного ліміту — в листопаді було 711 грн, а грудні за чотири дні до нового року — 311 грн. То що це. За три роки мого повернення процентів кредиту скільки банк на мені заробив, то що тепер" — пише клієнт "ПриватБанку".

У ПриватБанку пояснили, що рішення щодо надання кредитного ліміту приймається на основі кількох факторів, серед яких: наявність кредитів в інших фінансових установах; прострочені платежі; нарахування заробітної плати; активність використання картки; інші фактори.

На сайті ПриватБанку підкреслюється, що кредитний ліміт є суттєвою перевагою кредитних карт порівняно зі звичайними кредитами, оскільки клієнти можуть у будь-який час скористатися позиковими коштами. Водночас є можливість уникнути переплат за відсотками, якщо погасити заборгованість протягом пільгового періоду.

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