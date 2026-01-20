Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області допомагає покрити базові зимові потреби.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області планується як щорічна виплата в межах програми «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України готовий виділити 4,3 млрд гривень на підтримку соціально вразливих сімей перед початком опалювального сезону 2025/2026. Кожне домогосподарство зможе отримати 6 500 грн.

Допомога орієнтована на дітей із малозабезпечених, дітей-переселенців, дітей-сиріт та осіб з інвалідністю, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях. Також її отримають дорослі уразливих категорій: переселенці з інвалідністю І групи та одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд.

Виплата буде автоматичною для тих, хто вже отримує соціальні послуги. Кошти надійдуть голові родини без черг та складних заявок. Вони будуть зараховані на спеціальний соціальний рахунок або віртуальну картку «Дія.Картка».

Важливо, що кошти призначені для цільового використання. Витратити їх можна на придбання теплого одягу, оплату комунальних послуг, продукти харчування, ліки, транспортні квитки. Готівкою гроші не знімаються і не передаються іншим особам. Використати їх потрібно протягом 180 днів, інакше залишок повернеться до бюджету.

Уряд наголошує: отримання допомоги не впливає на призначення житлової субсидії або інших соціальних виплат. Також варто остерігатися шахраїв у месенджерах, які пропонують сумнівні посилання для «реєстрації» на виплату.

За словами експертів, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області допомагає покрити базові зимові потреби та зменшити фінансове навантаження на сім’ї у період холодів.

