У зимовий сезон, коли активність вірусних інфекцій, зокрема ГРВІ, зростає, важливо знати, як правильно захистити себе та своїх близьких.

Один із найбільш ефективних методів – це профілактика за допомогою фізіологічного розчину, який можна застосовувати для зволоження слизових оболонок носа.

Доктор Євген Комаровський пояснив, як правильно використовувати цей простий метод. Він зазначив, що основним завданням є регулярне зволоження слизових оболонок, щоб підтримувати місцевий імунітет та змивати віруси з поверхні носа. Щоб це зробити, вам необхідно придбати ізотонічний фізіологічний розчин в аптеці, наприклад, розчин хлориду натрію.

Як правильно використовувати розчин?

Спочатку потрібно придбати одноразовий шприц, проколоти пробку флакона фізіологічного розчину і набрати необхідну кількість. Потім перелити розчин в порожній флакон від судинозвужувальних крапель або інший подібний флакон.

Щоб ефективно змивати віруси, потрібно пшикати розчин у кожну ніздрю через певні проміжки часу. Ви можете робити це навіть кожні 15 хвилин. Якщо у вас вдома є хвора людина, регулярно використовуйте цей метод для себе та для дітей, радить лікар.

Комаровський додає, що фзіологічний розчин не містить консервантів і стабілізаторів, тому він є абсолютно безпечним. Це один з найпростіших і доступних способів профілактики вірусних захворювань. Для зручності можна тримати флакон у внутрішньому кармані, щоб він був тепленьким, коли ви перебуваєте на вулиці.

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